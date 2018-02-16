В Индии парень облил девушку кислотой за отказ выйти замуж
В Индии поклонник облил девушку кислотой за то, что она отказала ему выйти замуж после поступившего предложения. Сообщается, что она уже состояла в официальном браке, где росли трое детей.
Женщина работала уборщицей в торговом центре, который находится недалеко от населенного пункта Джайпура. В День всех влюбленных давний поклонник решил предложить ей руку и сердце. Когда та отказала, он плеснул в лицо несостоявшейся невесте кислотой.
На протяжении двух лет житель Индии добивался взаимности от замужней женщины, но она всячески отказывала ему. Травмирован оказался и сам мужчина, поскольку случайно кислота пролилась и на него. Теперь оба пострадавших проходят лечение в больнице. После выписки мужчине будет предъявлено обвинение.
Женщина работала уборщицей в торговом центре, который находится недалеко от населенного пункта Джайпура. В День всех влюбленных давний поклонник решил предложить ей руку и сердце. Когда та отказала, он плеснул в лицо несостоявшейся невесте кислотой.
На протяжении двух лет житель Индии добивался взаимности от замужней женщины, но она всячески отказывала ему. Травмирован оказался и сам мужчина, поскольку случайно кислота пролилась и на него. Теперь оба пострадавших проходят лечение в больнице. После выписки мужчине будет предъявлено обвинение.
Автор: Валерия Орлова