В Мексике раскопали крупнейший древний город размером с Манхэттен
В Мексике исследователи раскопали древний город размером с Манхеттен. По словам специалистов, его возвела цивилизация пурепеча, обитавшая на данной территории до XVI века.
Столицей древнего государства, которому принадлежал город, был Ангамунко. Исследователям удалось установить, что на территории поселения жило большое количество людей, так как дома в нем строились в несколько этажей. Причиной исчезновения города стало извержение вулкана, из-за которого лава полностью покрыла большую часть построек.
В ходе исследований специалисты применили инновационный прибор Light Identification Detection and Ranging, способный не только получать сведения об удаленных объектах, но и делать их компьютерные проекции. Ученые уверены, что население древнего города покинуло его территорию до извержения, так как на месте удалось выявить останки всего нескольких человек.
Всего было найдено порядка 40 тысяч зданий, что для тех времен является высоким показателем. В настоящее время исследованиями древнего поселения занимаются специалисты Университета штата Колорадо. Им уже удалось установить, что в постройках проживало в общей сложности около 100 тысяч человек, что можно заметить по предметам быта в домах.
Столицей древнего государства, которому принадлежал город, был Ангамунко. Исследователям удалось установить, что на территории поселения жило большое количество людей, так как дома в нем строились в несколько этажей. Причиной исчезновения города стало извержение вулкана, из-за которого лава полностью покрыла большую часть построек.
В ходе исследований специалисты применили инновационный прибор Light Identification Detection and Ranging, способный не только получать сведения об удаленных объектах, но и делать их компьютерные проекции. Ученые уверены, что население древнего города покинуло его территорию до извержения, так как на месте удалось выявить останки всего нескольких человек.
Всего было найдено порядка 40 тысяч зданий, что для тех времен является высоким показателем. В настоящее время исследованиями древнего поселения занимаются специалисты Университета штата Колорадо. Им уже удалось установить, что в постройках проживало в общей сложности около 100 тысяч человек, что можно заметить по предметам быта в домах.
Автор: Махов Артем