МЧС предупредило о морозе и снегопаде в Подмосковье
МЧС предупредило о снегопаде и гололедице в Подмосковье. Очередное выпадение осадков произойдет в ночь на 21 февраля. Вдобавок, представители ведомства прогнозируют понижении температуры до 20 градусов ниже нуля.
В МЧС всех жителей Подмосковья призвали проявлять осторожность на улице, обращать пристальное внимание на целостность линий электропередачи. Водителям посоветовали по возможности воздержаться от совершения поездок на личном транспорте во избежание возникновения аварийных ситуаций.
В МЧС всех жителей Подмосковья призвали проявлять осторожность на улице, обращать пристальное внимание на целостность линий электропередачи. Водителям посоветовали по возможности воздержаться от совершения поездок на личном транспорте во избежание возникновения аварийных ситуаций.
Автор: Валерий Антонов