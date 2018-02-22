Ученые: Одомашнивание человека вызвано особенностями ДНК
Ученые-генетики из Испании доказали, что одомашнивание человека вызвано особенностями ДНК. Результаты исследования, подтверждающего старую гипотезу, появились в профильном издании.
Ученые считают, что в процессе эволюции каждый человек тянулся к сородичам, демонстрирующим более развитые социальные навыки. Изучение генома человека показало наличие участков, характерных для домашних животных. Совпавшие элементы отвечают за покорность.
Генетики изучили ДНК диких зверей, приматов и неандертальцев, но не нашли у них свойственные для одомашнивания звенья, поэтому вывод один – человек сам стал «домашним», так как был восприимчив к чувству солидарности и покорности на генном уровне. Аналогичный процесс происходил с собаками и кошками.
Ранее исследователи нашли гены, отвечающие за черты лица.
Ученые считают, что в процессе эволюции каждый человек тянулся к сородичам, демонстрирующим более развитые социальные навыки. Изучение генома человека показало наличие участков, характерных для домашних животных. Совпавшие элементы отвечают за покорность.
Генетики изучили ДНК диких зверей, приматов и неандертальцев, но не нашли у них свойственные для одомашнивания звенья, поэтому вывод один – человек сам стал «домашним», так как был восприимчив к чувству солидарности и покорности на генном уровне. Аналогичный процесс происходил с собаками и кошками.
Ранее исследователи нашли гены, отвечающие за черты лица.
Автор: Джанабилова Татьяна П