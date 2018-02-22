Ученые: Омоложение мозга можно провести переливанием крови молодых животных
Ученые обнаружили механизм омоложения мозга животных при помощи крови более молодых сородичей. Теперь выяснилось, что это возможно даже при переливании грызунам крови подростков-людей. Данный эффект связали с функционированием белков, которые пока не были точно идентифицированы.
В числе кандидатов указывается протеин GDF11, концентрация которых в крови людей становится меньше с течением возраста. Другие ученые считают это следствием влияния гена TET2. Отмечается, что продуцируемый им белок является участником эпигенетической регуляции, однако постепенно его активность падает. При блокировке этого участка ДНК у молодых животных выявили уменьшение количества нейронов в гиппокампе.
Впоследствии были получены искусственные частицы вируса, способные проникать в клетки гиппокампа для повышения синтеза Tet2 у взрослых особей. Итогом стало повышение регуляторной активности генома, а также стимулирование дальнейшего развития нейронов. Рост когнитивных функций оказался не столь заметен, поскольку имелась деградация в предыдущем опыте. При этом тесты все-таки продемонстрировали умеренные улучшения. Один из авторов исследования отмечает, что ему потребовались годы для понимания механизма старения мозга и обращения этого процесса вспять.
В числе кандидатов указывается протеин GDF11, концентрация которых в крови людей становится меньше с течением возраста. Другие ученые считают это следствием влияния гена TET2. Отмечается, что продуцируемый им белок является участником эпигенетической регуляции, однако постепенно его активность падает. При блокировке этого участка ДНК у молодых животных выявили уменьшение количества нейронов в гиппокампе.
Впоследствии были получены искусственные частицы вируса, способные проникать в клетки гиппокампа для повышения синтеза Tet2 у взрослых особей. Итогом стало повышение регуляторной активности генома, а также стимулирование дальнейшего развития нейронов. Рост когнитивных функций оказался не столь заметен, поскольку имелась деградация в предыдущем опыте. При этом тесты все-таки продемонстрировали умеренные улучшения. Один из авторов исследования отмечает, что ему потребовались годы для понимания механизма старения мозга и обращения этого процесса вспять.
Автор: Валерий Антонов