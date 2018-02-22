Ученые узнали, почему переселенцы быстро распространились по Британии
Большая группа ученых исследовала геномы четырех сотен древних европейцев с целью понять, как у колоколовидных кубков получилось быстро распространиться по Британии.
Авторы проанализировали европейцев неолита, а также медно-каменного и бронзового веков. Отмечается, что 226 из 400 принадлежали колоколовидным кубкам, распространившимся на Западе и в Центре Европы в 2750-2500 гг. до н.э. Эта культура просуществовала порядка 500-700 лет. Главными причинами ее распространения ранее считали миграцию и экспансию.
Новая работа показала, что сегодня в геноме британцев практически не осталось наследия ставших строителями Стоунхенджа народов. Почти 4,5 тысяч лет назад их заменила традиция колоколовидных кубков, знаменитая необычной формой керамики. Анализ показал, что спустя несколько веков после вторжения почти 90 процентов генотипа британцев оказалось привнесенным переселенцами.
Кроме того, исследователи попытались выяснить, как культуре удалось настолько быстро распространиться. Они доказали, что между народами, которые изготавливали похожие по виду сосуды на Пиренеях и в Центре Европе, не было родства. Следовательно, методы изготовления сосудов переносилась не миграцией, а другими способами.
Авторы проанализировали европейцев неолита, а также медно-каменного и бронзового веков. Отмечается, что 226 из 400 принадлежали колоколовидным кубкам, распространившимся на Западе и в Центре Европы в 2750-2500 гг. до н.э. Эта культура просуществовала порядка 500-700 лет. Главными причинами ее распространения ранее считали миграцию и экспансию.
Новая работа показала, что сегодня в геноме британцев практически не осталось наследия ставших строителями Стоунхенджа народов. Почти 4,5 тысяч лет назад их заменила традиция колоколовидных кубков, знаменитая необычной формой керамики. Анализ показал, что спустя несколько веков после вторжения почти 90 процентов генотипа британцев оказалось привнесенным переселенцами.
Кроме того, исследователи попытались выяснить, как культуре удалось настолько быстро распространиться. Они доказали, что между народами, которые изготавливали похожие по виду сосуды на Пиренеях и в Центре Европе, не было родства. Следовательно, методы изготовления сосудов переносилась не миграцией, а другими способами.
Автор: Дрокина Татьяна