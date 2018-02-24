Ученые: Древние охотники Сибирской Арктики использовали бусы как паспорта
Древние охотники, населяющие Сибирскую Арктику, использовали бусы в качестве паспортов, это происходило около 30 тысяч лет назад. В то время украшения из зубов и костей животных служили средствами идентификации личности, заявляют ученые.
Согласно предположению ученых, бусы, обручи и браслеты носили и мужчины и женщины. Археологи института истории материальной культуры РАН сделали вывод о том, что данные предметы помогали людям общаться, они являясь средствами определения той или иной личности. Данная версия была выдвинута на основе глубокого анализа находок, сделанных на территории Ямской стоянки в период с 2001 по 2017 годы. Как считают исследователи, первый тип украшений состоял из бус, сделанных из бивня мамонта и костей мелких животных (в основном песца и зайца). Имеются подвески, вырезанные из зубов северного оленя, бизона и песца. Во втором случае речь идёт об орнаментированных диадемах, выполненных в виде налобных обручей.
Третьим типом украшений являются браслеты, их вырезали из бивней мамонта, многие изделия украшены узорами. Археологические разработки в регионе идут с 60-х годов ХХ столетия. Здесь обнаружили стоянку позднего палеолита Берелех, на левом притоке Индигирки.
Согласно предположению ученых, бусы, обручи и браслеты носили и мужчины и женщины. Археологи института истории материальной культуры РАН сделали вывод о том, что данные предметы помогали людям общаться, они являясь средствами определения той или иной личности. Данная версия была выдвинута на основе глубокого анализа находок, сделанных на территории Ямской стоянки в период с 2001 по 2017 годы. Как считают исследователи, первый тип украшений состоял из бус, сделанных из бивня мамонта и костей мелких животных (в основном песца и зайца). Имеются подвески, вырезанные из зубов северного оленя, бизона и песца. Во втором случае речь идёт об орнаментированных диадемах, выполненных в виде налобных обручей.
Третьим типом украшений являются браслеты, их вырезали из бивней мамонта, многие изделия украшены узорами. Археологические разработки в регионе идут с 60-х годов ХХ столетия. Здесь обнаружили стоянку позднего палеолита Берелех, на левом притоке Индигирки.
Автор: Семен Зайцев