В Воронеже сидевшего на рельсах мужчину переехал поезд
В Воронеже мужчину, сидевшего на рельсах, переехал поезд. О происшествии сообщают общественности местные СМИ, ссылаясь при этом на слова граждан, ставших очевидцами событий.
Инцидент имел место в Воронеже еще в минувший вторник, 20 февраля. В районе 17:00 часов поезд осуществил наезд на гражданина, разместившегося на рельсах. Очевидцы трагичного инцидента рассказывают, что машинист состава подавал мужчине громкие сигналы, призывая уйти с ЖД-полотна, однако неизвестный никак не реагировал. Остановить вагоны водитель не успел из-за значительного тормозного пути.
От полученных травм мужчина скончался на месте, прибывшим медикам оставалось лишь забрать останки неизвестного. При этом личность погибшего на рельсах человека установить не удалось до сих пор, поскольку документов при нем обнаружено не было. Сотрудники органов правопорядка Воронежа по факту случившегося организовали проверку, выясняются все обстоятельства вышеуказанной трагедии, однако детали не разглашаются.
Инцидент имел место в Воронеже еще в минувший вторник, 20 февраля. В районе 17:00 часов поезд осуществил наезд на гражданина, разместившегося на рельсах. Очевидцы трагичного инцидента рассказывают, что машинист состава подавал мужчине громкие сигналы, призывая уйти с ЖД-полотна, однако неизвестный никак не реагировал. Остановить вагоны водитель не успел из-за значительного тормозного пути.
От полученных травм мужчина скончался на месте, прибывшим медикам оставалось лишь забрать останки неизвестного. При этом личность погибшего на рельсах человека установить не удалось до сих пор, поскольку документов при нем обнаружено не было. Сотрудники органов правопорядка Воронежа по факту случившегося организовали проверку, выясняются все обстоятельства вышеуказанной трагедии, однако детали не разглашаются.
Автор: Марина Вебер