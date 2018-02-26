Учёные: Смертельную форму рака пищевода провоцирует синдром Барретта
Научные сотрудники Университета американского штата Аризона выяснили причину, из-за которой развивается смертельная форма рака пищевода. По мнению учёных, толчком к появлению паталогических процессов в тканях внутреннего органа служит сидром Барретта.
Как показало исследование, поражённые онкологией клетки развиваются из тканей пищевода, подверженных разрушительному действию синдрома Барретта, так как из-за указанной патологии происходит усиленное накопление мутаций. В результате данного заболевания эпителий пищевода из плоского многослойного становится цилиндрическим. Болезнь диагностирована уже у 3 миллионов жителей Соединённых Штатов, и около 15 % пациентов, у которых впоследствии развился железистый рак, не живут дольше 5 лет.
Американские биологи пришли к выводу, что геном в аномальных клетках эпителия пищевода не имеет стабильности. В подверженных заболеванию тканях концентрируется огромное число мутаций, создающих генетическое разнообразие в клетках, при том что ДНК поражается быстрее именно у пациентов, в организме которых впоследствии образовываются опухоли. Сами же раковые клетки, считают учёные, – это одна из форм естественного отбора, контролировавшего численность популяций.
Ранее сообщалось о разработке специалистами геля против рака.
Как показало исследование, поражённые онкологией клетки развиваются из тканей пищевода, подверженных разрушительному действию синдрома Барретта, так как из-за указанной патологии происходит усиленное накопление мутаций. В результате данного заболевания эпителий пищевода из плоского многослойного становится цилиндрическим. Болезнь диагностирована уже у 3 миллионов жителей Соединённых Штатов, и около 15 % пациентов, у которых впоследствии развился железистый рак, не живут дольше 5 лет.
Американские биологи пришли к выводу, что геном в аномальных клетках эпителия пищевода не имеет стабильности. В подверженных заболеванию тканях концентрируется огромное число мутаций, создающих генетическое разнообразие в клетках, при том что ДНК поражается быстрее именно у пациентов, в организме которых впоследствии образовываются опухоли. Сами же раковые клетки, считают учёные, – это одна из форм естественного отбора, контролировавшего численность популяций.
Ранее сообщалось о разработке специалистами геля против рака.
Автор: Воробьева Алина