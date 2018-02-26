В Воронеже бетонная плита рухнула с МАЗа на проезжую часть
26 февраля, в Воронеже бетонная плита, оборвав закрепляющий ее трос, рухнула с МАЗа на проезжую часть. Сведения о ДТП, произошедшем на улице 9 Января, предоставили участники паблика в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, плита упала во время съезда грузовика с виадука, едва не зацепив других участников дорожного движения.
Очевидцы отметили, что всегда опасаются ехать рядом с данным видом транспорта, особенно, если он гружен. При падении на легковой автомобиль трагедии избежать было бы невозможно. Инцидент привел к образованию многокилометровой пробки.
Ранее в Воронеже четыре человека погибли при столкновении грузовика и автобуса.
Сообщается, плита упала во время съезда грузовика с виадука, едва не зацепив других участников дорожного движения.
Очевидцы отметили, что всегда опасаются ехать рядом с данным видом транспорта, особенно, если он гружен. При падении на легковой автомобиль трагедии избежать было бы невозможно. Инцидент привел к образованию многокилометровой пробки.
Ранее в Воронеже четыре человека погибли при столкновении грузовика и автобуса.
Автор: Джанабилова Татьяна П