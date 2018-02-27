Ученые создадут геномный портрет россиян
Ученые приступили к созданию геномного портрета россиян. Авторами идеи выступили российские специалисты Центра биоинформатики им. Добржанского, по словам которых, разработка будет реализована уже в текущем году.
«За 1,5 года нашей работы удалось собрать около 30 образцов. Сложность в сборе данных заключается в определенных обстоятельствах Так, для этой цели могут подойти только жители трех поколений. В выборке при этом должны быть представлены местные жители всех российских регионов, но исключительно деревень, поскольку в случае с городом будет сложно отследить миграционные процессы», - прокомментировала автор исследования Анна Горбунова.
Аналогичные исследования уже проводились для ряда других стран. В частности, в 2010 году исследовался геном 14 групп евреев с прослеживанием истории наследования народа. В 2015 году сумма грантовой поддержки проекта составляла пять миллионов рублей.
«За 1,5 года нашей работы удалось собрать около 30 образцов. Сложность в сборе данных заключается в определенных обстоятельствах Так, для этой цели могут подойти только жители трех поколений. В выборке при этом должны быть представлены местные жители всех российских регионов, но исключительно деревень, поскольку в случае с городом будет сложно отследить миграционные процессы», - прокомментировала автор исследования Анна Горбунова.
Аналогичные исследования уже проводились для ряда других стран. В частности, в 2010 году исследовался геном 14 групп евреев с прослеживанием истории наследования народа. В 2015 году сумма грантовой поддержки проекта составляла пять миллионов рублей.
Автор: Сёмина Виктория