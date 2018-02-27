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Ученые: Изменение климата может привести гибели королевских пингвинов
Опубликованы материалы исследований ученых, которые указывают на то, что в связи с недостаточным количеством и отдаленностью поиска пищи королевские пингвины переживают период тяжелого кризиса. В угрозах существованию этих животных виновны промышленное рыболовство и изменение климата Антарктики из-за человеческой деятельности.

Ученые: Изменение климата может привести гибели королевских пингвинов


Как отмечают ученые, проблема заключается в том, что в Антарктике есть несколько островов, подходящих по своим природно-климатическим условиям для создания королевскими пингвинами колоний. Представители данного вида животных достаточно привередливы, ищут для продолжения рода места, где круглый год царит комфортная для них температура, есть гладкие песчаные пляжи и морской лед, окружающий остров. Но главным критерием выбора места колонии является наличие пищи. Раньше вокруг облюбованных королевскими пингвинами островов из-за Антарктического полярного фронта была очень большая концентрация рыбы. Но в результате изменения климата, полярный фронт Антарктики смещается к югу, а вслед за ним уходят и рыбные косяки. Дополняет негативные климатические последствия и промышленное рыболовство в водах Южного океана, благодаря которому количество рыбы постоянно уменьшается.

Эти обстоятельства приводят к тому, что взрослые особи королевских пингвинов вынуждены преодолевать все большее расстояние от облюбованных комфортных мест для поиска пищи. Увеличивается время доставки еды голодным птенцам и в дальнейшем оно может стать очень большим, вследствие чего малыши будут погибать голодными, не дождавшись пищи.

Ученые исследовали геном пингвина и выяснили изменения популяции королевских пингвинов за последние 50 тысяч лет. В ходе изучения оказалось, что прошлые негативные изменения климата оборачивались для животных тяжелыми периодами. На основании данных исследований, ученые пришли к выводу, что королевские пингвины в современных условиях выживут, но потери в популяции животных будут колоссальными.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 11:55
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