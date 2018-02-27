Появились подробности о новом Lifan X70 для России
В Сети появилась новая информация о новом кроссовере Lifan X70, который начнет реализовываться на территории России весной нынешнего года. Автомобиль станет вторым поколением Lifan X60, на сегодняшний день самого популярного транспортного средства китайского производства в РФ.
Lifan X70 обзавелся динамичным и спортивным дизайном. В отделке кузова производитель использовал хромированные элементы. Их можно видеть в поясной линии, радиаторной решетке, порогах, крышке багажника, патрубках выхлопной системы.
В ходе проектировки кроссовера компания Lifan уделила должное внимание качественной звукоизоляции салона. Всего модель получит 28 звукопоглощающих зон и 14 полостей в кузове, которые станут отвечать за снижение уровня шума.
Визуальную целостность Lifan X70 подчеркивает шестиугольная решетка радиатора, объединяющая массивный бампер с фарами. Передняя часть паркетника обладает четко очерченным выпуклым монументальным контуром. Если говорить о головной оптике, то она представлена линзованными галогеновыми фарами, наделенными автоматическим корректором угла наклона. Кроме этого, присутствуют светодиодные ходовые и габаритные огни. Lifan X70 оснастили опцией задержки выключения фар.
Lifan X70 обзавелся динамичным и спортивным дизайном. В отделке кузова производитель использовал хромированные элементы. Их можно видеть в поясной линии, радиаторной решетке, порогах, крышке багажника, патрубках выхлопной системы.
В ходе проектировки кроссовера компания Lifan уделила должное внимание качественной звукоизоляции салона. Всего модель получит 28 звукопоглощающих зон и 14 полостей в кузове, которые станут отвечать за снижение уровня шума.
Визуальную целостность Lifan X70 подчеркивает шестиугольная решетка радиатора, объединяющая массивный бампер с фарами. Передняя часть паркетника обладает четко очерченным выпуклым монументальным контуром. Если говорить о головной оптике, то она представлена линзованными галогеновыми фарами, наделенными автоматическим корректором угла наклона. Кроме этого, присутствуют светодиодные ходовые и габаритные огни. Lifan X70 оснастили опцией задержки выключения фар.
Автор: Валерия Орлова