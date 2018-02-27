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В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая Чудотворца
В Израиле обнаружено уникальное бронзовое кольцо, на котором изображен образ Святого Николая. Молодой человек нашел его во время прополки сорняков. Это украшение времен Византийской империи, сообщают местные СМИ.

В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая Чудотворца


Находку нашли в поселении Йогев среди растений. Фото кольца опубликовали в соцсетях. На снимки обратил внимание доктор Бен-Йосеф, а затем рассказал о кольце работникам управления по вопросам древностей Израиля. Украшение отлично сохранилось. Предварительный анализ продемонстрировал, что его изготовили в 12-15 вв. Точную дату эксперты смогут установить после дополнительных анализов.

Археолог Яна Чехановец, специализирующаяся на византийском периоде, считает кольцо собственностью паломника. Христианские паломники, которые двигались в Израиль, зачастую брали в дорогу иконы Николая Чудотворца. Не исключено, один из них использовал в этих целях кольцо, однако затем потерял его. Данную находку ученые назвали уникальной. Такое кольцо нельзя найти в местных музеях.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 18:20
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