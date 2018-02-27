Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу на планете»
Фатма Самура, являющаяся генсеком ФИФА, назвала Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, «величайшим шоу на планете». По ее словам, для успешного проведения турнира ее организация и правительство РФ должны объединить усилия.
«Сильная команда организаторов должна состоять из представителей обеих сторон. Представители ФИФА будут отстаивать свои интересы, а правительство РФ – свои. В случае, если все пройдет по ранее описанному плану, мероприятие состоится без инцидентов. Тысячи болельщиков в мире будут наблюдать за происходящим, ввиду чего на кону стоит авторитет организаций и руководства», - рассказала Самура.
По словам генсека ФИФА, в настоящее время правительство РФ делает все для того, чтобы участникам и болельщикам предоставили максимально удобные условия для отдыха и проживания. Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату будут проработаны всевозможные инциденты, связанные с оказанием медицинской помощи. Представители Минспорта сообщали, что особое внимание будет уделено обеспечению охранных мероприятий.
Чемпионат мира 2018 года стартует 14 июня и завершится 15 июля. Он будет проводиться на нескольких стадионах в России. Национальная команда РФ также примет участие в чемпионате.
«Сильная команда организаторов должна состоять из представителей обеих сторон. Представители ФИФА будут отстаивать свои интересы, а правительство РФ – свои. В случае, если все пройдет по ранее описанному плану, мероприятие состоится без инцидентов. Тысячи болельщиков в мире будут наблюдать за происходящим, ввиду чего на кону стоит авторитет организаций и руководства», - рассказала Самура.
По словам генсека ФИФА, в настоящее время правительство РФ делает все для того, чтобы участникам и болельщикам предоставили максимально удобные условия для отдыха и проживания. Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату будут проработаны всевозможные инциденты, связанные с оказанием медицинской помощи. Представители Минспорта сообщали, что особое внимание будет уделено обеспечению охранных мероприятий.
Чемпионат мира 2018 года стартует 14 июня и завершится 15 июля. Он будет проводиться на нескольких стадионах в России. Национальная команда РФ также примет участие в чемпионате.
Автор: Махов Артем