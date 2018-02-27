Ученые: В будущем люди станут красивее, чем сейчас
Ученые сообщили, что в будущем люди станут красивее, нежели сегодня. Причиной этого станут эволюционные изменения.
СМИ, ссылаясь на слова эксперта из Лондонского университета, отмечают потери актуальности естественного отбора в эволюционных механизмах. Именно внешние данные принято считать основным критерием для дальнейших изменений. Вероятно, постепенно расы людей перемешаются, в то время как тенденция повышения среднего роста человека останется в силе.
На сегодня можно лишь предполагать, как именно станут выглядеть люди в далеком будущем. Отдельно подчеркивается быстрое развитие генных технологий. На сегодня учёные проводят исследование геномов, способных продлевать молодость и увеличивать здоровье человека. Не исключено, что со временем они позволят скорректировать внешность человека.
СМИ, ссылаясь на слова эксперта из Лондонского университета, отмечают потери актуальности естественного отбора в эволюционных механизмах. Именно внешние данные принято считать основным критерием для дальнейших изменений. Вероятно, постепенно расы людей перемешаются, в то время как тенденция повышения среднего роста человека останется в силе.
На сегодня можно лишь предполагать, как именно станут выглядеть люди в далеком будущем. Отдельно подчеркивается быстрое развитие генных технологий. На сегодня учёные проводят исследование геномов, способных продлевать молодость и увеличивать здоровье человека. Не исключено, что со временем они позволят скорректировать внешность человека.
Автор: Валерий Антонов