В METI International передали радиосигнал инопланетянам звезды Луйтен
В исследовательской организации передали радиосигнал инопланетянам звезды Луйтен, в котором содержатся данные о координатах Земли, а также позывные для связи с планетой. Кроме того, в послании есть записи музыки и учебник по геометрии.
Звезда Луйтен расположена на расстоянии 20 световых лет от Земли. По словам астрономов, сигнал до адресата должен попасть в течение нескольких лет. Если инопланетяне захотят ответить на послание, то земляне его получат через такой же промежуток времени. Исследователи разработали специальные антенны Luytenian, благодаря которым можно будет получить сигнал. Система шифрует данные таким образом, что распознать их могут самые простые приборы.
На данный момент на Земле работает телескоп «Тромсе», рассчитанный на обмен сообщениями с другими звездными системами. Первое время его использовали для связи с аппаратом Cassini, который полетел на Марс.
Ранее уфологи сообщили, что среди землян находится не менее 7 тысяч инопланетян.
Звезда Луйтен расположена на расстоянии 20 световых лет от Земли. По словам астрономов, сигнал до адресата должен попасть в течение нескольких лет. Если инопланетяне захотят ответить на послание, то земляне его получат через такой же промежуток времени. Исследователи разработали специальные антенны Luytenian, благодаря которым можно будет получить сигнал. Система шифрует данные таким образом, что распознать их могут самые простые приборы.
На данный момент на Земле работает телескоп «Тромсе», рассчитанный на обмен сообщениями с другими звездными системами. Первое время его использовали для связи с аппаратом Cassini, который полетел на Марс.
Ранее уфологи сообщили, что среди землян находится не менее 7 тысяч инопланетян.
Автор: Сергей Сидорин