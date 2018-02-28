Google сможет предсказать смерть человека
Сотрудники DeepMind, подразделения корпорации Google, разрабатывают искусственный интеллект, способный заранее предсказывать изменения в состоянии здоровья людей, которые могут привести к смерти. Для осуществления поставленных целей создатели начали сотрудничать с Министерством по делам ветеранов США.
Исследователи «рассказали» нейросети истории болезней около 700 военнослужащих. Предполагается, что после анализа соответствующих записей, система должна научиться на ранних этапах обнаруживать различные недуги, например, пневмонию и почечную недостаточность.
Разработчики обратили внимание именно на данные болезни, поскольку в большинстве случаев они протекают без ярко выраженных симптомов. Специалисты отметили, что почечная недостаточность может быть диагностирована у людей любого возраста, очень часто недуг начинает развиваться после операций.
Искусственный интеллект от Google поможет своевременно и правильно осуществлять уход за больными. Кроме этого, использование нейросети уменьшит количество врачебных ошибок, связанных с человеческим фактором.
Исследователи «рассказали» нейросети истории болезней около 700 военнослужащих. Предполагается, что после анализа соответствующих записей, система должна научиться на ранних этапах обнаруживать различные недуги, например, пневмонию и почечную недостаточность.
Разработчики обратили внимание именно на данные болезни, поскольку в большинстве случаев они протекают без ярко выраженных симптомов. Специалисты отметили, что почечная недостаточность может быть диагностирована у людей любого возраста, очень часто недуг начинает развиваться после операций.
Искусственный интеллект от Google поможет своевременно и правильно осуществлять уход за больными. Кроме этого, использование нейросети уменьшит количество врачебных ошибок, связанных с человеческим фактором.
Автор: Валерия Орлова