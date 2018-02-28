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exclusive / Технологии

Google сможет предсказать смерть человека
Сотрудники DeepMind, подразделения корпорации Google, разрабатывают искусственный интеллект, способный заранее предсказывать изменения в состоянии здоровья людей, которые могут привести к смерти. Для осуществления поставленных целей создатели начали сотрудничать с Министерством по делам ветеранов США.

Google сможет предсказать смерть человека


Исследователи «рассказали» нейросети истории болезней около 700 военнослужащих. Предполагается, что после анализа соответствующих записей, система должна научиться на ранних этапах обнаруживать различные недуги, например, пневмонию и почечную недостаточность.

Разработчики обратили внимание именно на данные болезни, поскольку в большинстве случаев они протекают без ярко выраженных симптомов. Специалисты отметили, что почечная недостаточность может быть диагностирована у людей любого возраста, очень часто недуг начинает развиваться после операций.

Искусственный интеллект от Google поможет своевременно и правильно осуществлять уход за больными. Кроме этого, использование нейросети уменьшит количество врачебных ошибок, связанных с человеческим фактором.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:50
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