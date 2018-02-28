В Москве столкнулись два речных судна, одно скрылось с места происшествия
На территории Москвы произошло столкновение двух речных судов, прогулочный корабль «Сильвер» врезался в буксир «Портовый-4», авария имела место в акватории Москвы-реки, вблизи Южного речного вокзала. По законодательству РФ, инцидент относится к сфере происшествий на транспорте.
В ходе предварительного расследования было установлено, что виновником в произошедшем является «Сильвер». Прогулочный корабль совершал маневры на воде из-за того, что поверхность реки наполнена битым льдом. Это вызвало необходимость резкого увиливания вправо или влево. Вследствие этого судно врезалось в буксир, пришвартованный к берегу. У «Портового-4» зафиксированы повреждения: смят фрагмент правого борта и средняя часть корпуса, рёбра жесткости оторваны от палубы, проломлен фальшборт.
Особо отмечено, что о повреждениях прогулочного судна информации нет, «Сильвер» уплыл в неизвестном направлении. ЧП обошлось без пострадавших и жертв, сообщают московские медиа-издания.
В ходе предварительного расследования было установлено, что виновником в произошедшем является «Сильвер». Прогулочный корабль совершал маневры на воде из-за того, что поверхность реки наполнена битым льдом. Это вызвало необходимость резкого увиливания вправо или влево. Вследствие этого судно врезалось в буксир, пришвартованный к берегу. У «Портового-4» зафиксированы повреждения: смят фрагмент правого борта и средняя часть корпуса, рёбра жесткости оторваны от палубы, проломлен фальшборт.
Особо отмечено, что о повреждениях прогулочного судна информации нет, «Сильвер» уплыл в неизвестном направлении. ЧП обошлось без пострадавших и жертв, сообщают московские медиа-издания.
Автор: Семен Зайцев