«Яндекс» запустил сервис по доставке еды
Сотрудники подразделения «Яндекс.Такси» представили собственный сервис по доставке еды «Яндекс.Еда». Его запустили на основе приложения Foodfox. Сведениями поделились в пресс-службе компании.
Впоследствии к проекту планируют присоединиться Uber и Uber Eats. Компания «Яндекс» уже презентовала обновленный логотип сервиса и рассказала об истории его создания. Чтобы заказать еду, пользователи могут зайти в приложение на мобильном телефоне или же на официальный сайт. Сервис доставки работает с ежедневно. Оформить заказ можно с 8 часов утра до 00:30 ночи (понедельник-четверг). В пятницу и субботу заявки принимаются до 1.00 ночи.
Если общая стоимость доставки не превышает 5 тысяч рублей, заказ можно оплатить курьеру. В случае другой суммы возможен безналичный расчет. При заказе до 500 рублей доставка обойдется в 99 рублей. Если сумма превышает данный показатель, то за нее платить не придется.
О том, что «Яндекс.Такси» покупает Foodfox, стало известно в декабре прошлого года. Сумма сделки держится в тайне, однако, по информации ряда источников, российский интернет-гигант заплатил не менее 500 миллионов рублей.
Впоследствии к проекту планируют присоединиться Uber и Uber Eats. Компания «Яндекс» уже презентовала обновленный логотип сервиса и рассказала об истории его создания. Чтобы заказать еду, пользователи могут зайти в приложение на мобильном телефоне или же на официальный сайт. Сервис доставки работает с ежедневно. Оформить заказ можно с 8 часов утра до 00:30 ночи (понедельник-четверг). В пятницу и субботу заявки принимаются до 1.00 ночи.
Если общая стоимость доставки не превышает 5 тысяч рублей, заказ можно оплатить курьеру. В случае другой суммы возможен безналичный расчет. При заказе до 500 рублей доставка обойдется в 99 рублей. Если сумма превышает данный показатель, то за нее платить не придется.
О том, что «Яндекс.Такси» покупает Foodfox, стало известно в декабре прошлого года. Сумма сделки держится в тайне, однако, по информации ряда источников, российский интернет-гигант заплатил не менее 500 миллионов рублей.
Автор: Валерия Орлова