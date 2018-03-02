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Пригожин зарегистрировал выдуманную авторами "списка Мюллера" компанию, чтобы "помочь США"
Бизнесмен Евгений Пригожин зарегистрировал компанию «Конкорд Кейтеринг», ранее упомянутую авторами «списка Мюллера», где перечисляли фигурантов дела о так называемом вмешательстве России в выборы США. На момент публикации списка такой компании не существовало.

Как пояснил Пригожин свое решение в беседе с РБК, теперь властям Соединенных Штатов будет проще бороться с придуманными ими же самими «воздушными шариками». Если США так сильно надо что-то найти, он рад помочь в этом. Пусть эта готовность бизнесмена исполнить каприз властей США его же деньги докажет, что Россия еще может быть «удобным партнером», добавил ресторатор.
Пригожин зарегистрировал выдуманную авторами "списка Мюллера" компанию, чтобы "помочь США"

По данным издания, фирма «Конкорд Кейтеринг», оказывающая услуги организации питания на выезде, появилась в базе юрлиц «СПАРК» 27 февраля, Евгений Пригожин указан как единственный владелец и гендиректор, а адрес фирмы – нежилое помещение на Васильевском острове.

Так называемый «список Мюллера» появился в СМИ в начале февраля. В нем указано девять компаний из России, которые якобы участвовали в информационных атаках во время выборов президента Соединенных Штатов и таким образом «способствовали победе Дональда Трампа». Среди них было упомянуто ликвидированное два года назад «Агентство интернет-исследований» и не существующая до 27 февраля фирма «Конкорд Кейтеринг».

Список назвали по имени прокурора Роберта Мюллера, который и вел расследование дела о вмешательстве в американские выборы. По версии Мюллера, некие бизнес-структуры, названные американскими юристами «фабрикой троллей», с 2014 года рассказывали в социальных сетях о проблемах американского общества, а также выдавали себя за граждан США и устраивали акции протеста, таким образом, они и сумели повлиять на выборы.

По итогам этого «расследования» американской прокуратуры в отношении 13 россиян, в том числе и Евгения Пригожина, американский суд утвердил заочные обвинительные заключения. Сам Пригожин свою причастность к этому делу и связь с упомянутыми структурами отрицает и всячески подчеркивает абсурдность обвинений американской стороны. Регистрация упомянутой в списке компании, которой, фактически, не существовало на момент расследования, призвана еще сильнее подчеркнуть нелепость версии США и заявлений в его адрес, отметил он.

Автор: Роман
Сегодня, 18:39
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