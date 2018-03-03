В Подмосковье электричка сбила женщину с ребенком
На территории Подмосковья под колеса электрички угодили женщина с ребенком. Сведения о происшествии предоставляют СМИ, ссылаясь на представителей пресс-ведомства МВД Московской области.
Согласно имеющимся сведениям, зафиксировано происшествие в субботу, 3 марта, в Новой Москве. Предварительно, поезд наехал на женщину и ребенка на станции Щербинка, когда те пересекали железнодорожный путь по настилу. Происшествие отмечено с участием электрички, следовавшей по маршруту из Москвы в Серпухов. Полученные при ударе травмы оказались для ребенка смертельными, и скончался он еще до того, как на место прибыли сотрудники скорой помощи. Женщина также получила серьезные повреждения, однако выжила, поэтому ее оперативно госпитализировали, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.
На данный момент точно неизвестно, почему женщина вышла на рельсы перед движущимся составом. По данному факту будет проводиться проверка, однако детали последней экстренными службами Подмосковья не озвучиваются.
Согласно имеющимся сведениям, зафиксировано происшествие в субботу, 3 марта, в Новой Москве. Предварительно, поезд наехал на женщину и ребенка на станции Щербинка, когда те пересекали железнодорожный путь по настилу. Происшествие отмечено с участием электрички, следовавшей по маршруту из Москвы в Серпухов. Полученные при ударе травмы оказались для ребенка смертельными, и скончался он еще до того, как на место прибыли сотрудники скорой помощи. Женщина также получила серьезные повреждения, однако выжила, поэтому ее оперативно госпитализировали, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.
На данный момент точно неизвестно, почему женщина вышла на рельсы перед движущимся составом. По данному факту будет проводиться проверка, однако детали последней экстренными службами Подмосковья не озвучиваются.
Автор: Марина Вебер