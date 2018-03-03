Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Происшествия

В Подмосковье электричка сбила женщину с ребенком
На территории Подмосковья под колеса электрички угодили женщина с ребенком. Сведения о происшествии предоставляют СМИ, ссылаясь на представителей пресс-ведомства МВД Московской области.

В Подмосковье электричка сбила женщину с ребенком

Согласно имеющимся сведениям, зафиксировано происшествие в субботу, 3 марта, в Новой Москве. Предварительно, поезд наехал на женщину и ребенка на станции Щербинка, когда те пересекали железнодорожный путь по настилу. Происшествие отмечено с участием электрички, следовавшей по маршруту из Москвы в Серпухов. Полученные при ударе травмы оказались для ребенка смертельными, и скончался он еще до того, как на место прибыли сотрудники скорой помощи. Женщина также получила серьезные повреждения, однако выжила, поэтому ее оперативно госпитализировали, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.

На данный момент точно неизвестно, почему женщина вышла на рельсы перед движущимся составом. По данному факту будет проводиться проверка, однако детали последней экстренными службами Подмосковья не озвучиваются.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:23
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал
03.03, 17:32 Экс-участница “Дома-2” Мария Адоевцева перестала