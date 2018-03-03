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Экс-участница “Дома-2” Мария Адоевцева перестала скрывать свою беременность
Экс-участница “Дома-2” Мария Адоевцева перестала скрывать свою беременность. Телезвезда опубликовала фотографию на странице социальной сети Instagram, где она гладит округленный животик.

Экс-участница “Дома-2” Мария Адоевцева перестала скрывать свою беременность


Уже долгое время по интернету ходили слухи о беременность бывшей участницы известного телепроекта, но только недавно она рассказала всем, что ждет ребенка, и даже указала точный срок в 17 недель. Под фотографией она описала, как сильно ждет этого ребенка, и поблагодарила всех поклонников за поддержку и теплые слова в комментариях. А таких за небольшое время было написано очень много и с самыми лучшими пожеланиями.

Мария Адоевцева уже имеет четырехлетнюю дочку Лизу после отношений с Сергеем Адоевцевым, с которым познакомилась как раз на проекте “Дом-2”. Однако крепких отношений не сложилось, и два года назад пара разошлась. Как позже поделилась телезвезда, отношения складывались не так как она хотела, а ее возлюбленный за недолгое время разочаровал ее в моральном и духовном плане.

Экс-участница “Дома-2” Мария Адоевцева перестала скрывать свою беременность


Прошлым летом одна из самых ярких участниц “Дом-2” обвенчалась со своим новым избранником Михаилом. Вместе они воспитывают двух дочерей, от прошлых отношений, причем по ее словам девочки нашли общую связь и теперь она счастлива в браке. Правда по словам телезвезды, она не очень хотела раскрывать секреты личной жизни, во избежание зависти у окружающих, потому как является верующей и верит многим приметам.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 17:32
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