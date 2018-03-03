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exclusive / Технологии

Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают пользователей
Старший менеджер компании Adobe Артур Грабовски, выяснил зачем карты фирмы Apple обманывают пользователей. После долгой работы и изучения данных Google, Waze и Apple, специалист детально рассмотрел качество работы навигационных приложений.

Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают пользователей


По итогам его работы стало известно о неправдивости информации карт Apple в сторону увеличения срока поездки или прогулки. Как выяснилось, специалисты компании намеренно корректируют маршруты в большую сторону. Все делается для удобного использования фирменного навигационного сервиса, потому как указывая более длительный срок, это позволяет приехать на обозначенное место вовремя или заранее.

Навигация Google и Waze рассчитывает маршрут более точно и реально, вплоть до минуты, используя качественные продвинутые алгоритмы. Однако при малейших сбоях и изменениях может запутать пользователей поверивших в сервисы, и вследствие чего опоздавших к нужному времени.

Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают пользователей


Карты Apple появились 6 лет назад, и до сих пор не могут завоевать большую популярность из-за сильных конкурентов, но компания старается разрабатывать и улучшать работу фирменной навигации своих устройств. Уже несколько поколений iPhone оснащаются отличными GPS-трекерами, имеющими высокую точность и производительность. И как уже стало заметно из исследований Артура Грабовски, фирма пытается улучшить свои карты и сервисы, даже прибегая к так называемому обману, который многими людьми воспринимается более позитивно, чем негативно.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 20:30
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