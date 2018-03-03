Получены спутниковые фотографии марсианского пейзажа на Земле
Космический аппарат Sentinel-2, движущийся по околоземной орбите, сделал фотографии земной поверхности, практически идентичной марсианскому ландшафту. На спутниковых снимках запечатлена южноафриканская пустыня Калахари, чьи пейзажи оказались очень похожими на поверхность Марса.
В пустыне Калахари есть множество окаменелых песчаных дюн, кратеров, а ее поверхность окрашена в красный цвет. Все это делает фотографии ее ландшафта очень схожими с марсианскими пейзажами, особенно если снимки сделаны с большой высоты. С помощью космического аппарата Sentinel-2 ученые NASA получили серию подобных "марсианских" фотографий, сделанных спутником с околоземной орбиты, практически идентичных снимкам, полученным с борта марсоходов, исследующих поверхность красной планеты. Фотографии земного ландшафта, подобного марсианскому, можно увидеть на официальном сайте NASA.
В пустыне Калахари есть множество окаменелых песчаных дюн, кратеров, а ее поверхность окрашена в красный цвет. Все это делает фотографии ее ландшафта очень схожими с марсианскими пейзажами, особенно если снимки сделаны с большой высоты. С помощью космического аппарата Sentinel-2 ученые NASA получили серию подобных "марсианских" фотографий, сделанных спутником с околоземной орбиты, практически идентичных снимкам, полученным с борта марсоходов, исследующих поверхность красной планеты. Фотографии земного ландшафта, подобного марсианскому, можно увидеть на официальном сайте NASA.
Автор: Артемов Сергей