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exclusive / Наука

Получены спутниковые фотографии марсианского пейзажа на Земле
Космический аппарат Sentinel-2, движущийся по околоземной орбите, сделал фотографии земной поверхности, практически идентичной марсианскому ландшафту. На спутниковых снимках запечатлена южноафриканская пустыня Калахари, чьи пейзажи оказались очень похожими на поверхность Марса.

Получены спутниковые фотографии марсианского пейзажа на Земле


В пустыне Калахари есть множество окаменелых песчаных дюн, кратеров, а ее поверхность окрашена в красный цвет. Все это делает фотографии ее ландшафта очень схожими с марсианскими пейзажами, особенно если снимки сделаны с большой высоты. С помощью космического аппарата Sentinel-2 ученые NASA получили серию подобных "марсианских" фотографий, сделанных спутником с околоземной орбиты, практически идентичных снимкам, полученным с борта марсоходов, исследующих поверхность красной планеты. Фотографии земного ландшафта, подобного марсианскому, можно увидеть на официальном сайте NASA.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 22:00
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