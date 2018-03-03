В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
В социальных сетях сообщают, что в Казани на стоящий внизу Toyota с подъемника упал BMW в сервисном центре. Оба автомобиля получили значительные повреждения.
В пресс-службе сервисного центра «ТТС» подтвердили инцидент и отметили, что на данный момент ведутся переговоры с владельцами транспортных средств. Отмечается, что владельцу BMW предложили компенсацию за нанесенный ущерб, а Toyota – заменить автомобиль на другой.
За чей счет будет возмещен ущерб не сообщается. Фото инцидента доступны по ссылке.
В пресс-службе сервисного центра «ТТС» подтвердили инцидент и отметили, что на данный момент ведутся переговоры с владельцами транспортных средств. Отмечается, что владельцу BMW предложили компенсацию за нанесенный ущерб, а Toyota – заменить автомобиль на другой.
За чей счет будет возмещен ущерб не сообщается. Фото инцидента доступны по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин