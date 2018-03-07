Обновленный Nissan Juke будет доступен потребителям в России летом
Компания Nissan вернула модель Juke на рынок РФ, он продается уже 7 месяцев. Обновленный Nissan Juke, появившейся на недавно прошедшей выставке в Женеве, начнет продаваться этим летом.
В экстерьере произошли такие изменения: новая радиаторная решетка, передние фары и поворотники на зеркалах стали затемненными, противотуманные фары теперь светодиодные и доступны в базе с версии SE. Начиная с этой же комплектации устанавливаются легкосплавные диски размерностью от R16 до R18, также приобретя автомобиль в специальной комплектации Perso, можно дополнить диски разноцветными вставками. Этим не ограничивается персонализация, их по вашему желанию вставят в оба бампера, боковые зеркала и молдинги.
В салоне возможна установка мультимедийной системы с 6 колонками и процессором звука от фирмы Bose. Необычной опцией является наличие в сиденье водителя динамиков Bose UltraNearfield. Добавлена синяя и оранжевая обивка интерьера, но остались блестящие декоративные детали черного цвета. Появился обновленный дисплей панели приборов и более качественная кожа на руле.
Доступна установка таких систем безопасности: динамической стабилизации, кругового обзора, контроль мертвой зоны, контроль за выездом из полосы движения.
В экстерьере произошли такие изменения: новая радиаторная решетка, передние фары и поворотники на зеркалах стали затемненными, противотуманные фары теперь светодиодные и доступны в базе с версии SE. Начиная с этой же комплектации устанавливаются легкосплавные диски размерностью от R16 до R18, также приобретя автомобиль в специальной комплектации Perso, можно дополнить диски разноцветными вставками. Этим не ограничивается персонализация, их по вашему желанию вставят в оба бампера, боковые зеркала и молдинги.
В салоне возможна установка мультимедийной системы с 6 колонками и процессором звука от фирмы Bose. Необычной опцией является наличие в сиденье водителя динамиков Bose UltraNearfield. Добавлена синяя и оранжевая обивка интерьера, но остались блестящие декоративные детали черного цвета. Появился обновленный дисплей панели приборов и более качественная кожа на руле.
Доступна установка таких систем безопасности: динамической стабилизации, кругового обзора, контроль мертвой зоны, контроль за выездом из полосы движения.
Автор: Северов Андрей