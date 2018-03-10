Ученые изобрели новый способ убивать раковые клетки
Ученые непрерывно разрабатывают новые методы борьбы с раком. Группа исследователей из Института фундаментальных наук (IBS) разработала специальные наноконтейнеры с лекарственным веществом, способные под воздействием двухфотонного лазера, работающего в инфракрасном диапазоне, доставить лекарство к раковым клеткам, минуя здоровые.
Проводя исследования в области борьбы с раковыми опухолями, группа ученых установила, что молекулы тыквенной моноаллилоксилированный кукурбит имеют уникальные свойства. Их аллилокси-хвост способен взаимодействовать с молекулами глутатиона, присутствующего в клетках при облучении их ультрафиолетом. Используя уникальные свойства молекул и двухфотонный лазер, излучающий в инфракрасном диапазоне и обладающий повышенной способностью проникать вглубь тканей, ученые в лабораторных условиях сумели доставить лекарство «Доксорубицин» непосредственно в раковые клетки. Опыты показали, что лекарство из наноконтейнеров под действием лазера освобождается из пузырьков и атакует зараженные клетки, убивая их.
Такие цитологические исследования подтвердили правильное направление развития данного метода. В перспективе, ученые планируют перейти на опыты с различными видами лабораторных живых организмов, чтобы проверить, как эффективно изобретенная технология способна бороться с опухолями различных видов.
Проводя исследования в области борьбы с раковыми опухолями, группа ученых установила, что молекулы тыквенной моноаллилоксилированный кукурбит имеют уникальные свойства. Их аллилокси-хвост способен взаимодействовать с молекулами глутатиона, присутствующего в клетках при облучении их ультрафиолетом. Используя уникальные свойства молекул и двухфотонный лазер, излучающий в инфракрасном диапазоне и обладающий повышенной способностью проникать вглубь тканей, ученые в лабораторных условиях сумели доставить лекарство «Доксорубицин» непосредственно в раковые клетки. Опыты показали, что лекарство из наноконтейнеров под действием лазера освобождается из пузырьков и атакует зараженные клетки, убивая их.
Такие цитологические исследования подтвердили правильное направление развития данного метода. В перспективе, ученые планируют перейти на опыты с различными видами лабораторных живых организмов, чтобы проверить, как эффективно изобретенная технология способна бороться с опухолями различных видов.
Автор: Артемов Сергей