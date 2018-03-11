Под Чебоксарами поезд смял грузовую «ГАЗель» на переезде
10 марта, около 15:50, под Чебоксарами товарный поезд смял грузовую «ГАЗель» на железнодорожном переезде. Сведения о ДТП, произошедшем на трассе «Атлашево – Кугеси – Новочебоксарск», предоставили очевидцы.
Сообщается, что поезд, состоящий из 10 вагонов, направлялся в сторону Чебоксар, а грузовик двигался в направлении Ильбешей. Причина, спровоцировавшая сильное столкновение, устанавливается. 48-летний водитель «ГАЗели» получил резаные раны кисти. Детали инцидента уточняются.
Ранее в Чебоксарах в аварии погибли три человека.
Сообщается, что поезд, состоящий из 10 вагонов, направлялся в сторону Чебоксар, а грузовик двигался в направлении Ильбешей. Причина, спровоцировавшая сильное столкновение, устанавливается. 48-летний водитель «ГАЗели» получил резаные раны кисти. Детали инцидента уточняются.
Ранее в Чебоксарах в аварии погибли три человека.
Автор: Джанабилова Татьяна П