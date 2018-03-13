В Будапеште заработал первый в Европе “умный отель”
В Будапеште официально начал свою работу “умный отель”, который является первым на территории Европы. Необычная четырехзвездочная гостиница насчитывает 40 комфортабельных номеров.
Чтобы проживать в указанном отеле с комфортом, потребуется смартфон и специальное приложение. Посредством последнего клиент имеет возможность оформить бронирование номера. Кроме того, таким образом также можно вызвать персонал, заказать такси, провести настройку кондиционера или выселиться. Смартфон при этом также выступает в качестве ключа, с помощью которого можно попасть в свою комнату. Общение с персоналом посредством приложения доступно в формате 24/7.
Программа, открывающая ряд функций, имеет название TMRWHotels. Авторы проекта намереваются сделать свое “детище” базовым IT-проектом, который смогут использовать отельеры на территории всей Европы. Впрочем, неизвестно, сколько времени потребуется на реализацию такого нестандартного замысла.
Ранее сообщалось, что в Норвегии вскоре заработает похожий на НЛО отель.
Чтобы проживать в указанном отеле с комфортом, потребуется смартфон и специальное приложение. Посредством последнего клиент имеет возможность оформить бронирование номера. Кроме того, таким образом также можно вызвать персонал, заказать такси, провести настройку кондиционера или выселиться. Смартфон при этом также выступает в качестве ключа, с помощью которого можно попасть в свою комнату. Общение с персоналом посредством приложения доступно в формате 24/7.
Программа, открывающая ряд функций, имеет название TMRWHotels. Авторы проекта намереваются сделать свое “детище” базовым IT-проектом, который смогут использовать отельеры на территории всей Европы. Впрочем, неизвестно, сколько времени потребуется на реализацию такого нестандартного замысла.
Ранее сообщалось, что в Норвегии вскоре заработает похожий на НЛО отель.
Автор: Марина Вебер