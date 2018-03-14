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В Сети появились сведения о криптовалютном ускорителе Nvidia P102-100
На просторах Сети появились сведения об ускорителе Nvidia P102-100, который сможет помогать в добыче криптовалют. Разработка, считают эксперты, может в итоге стать аналогом GeForce GTX 1080 Ti.

В Сети появились сведения о криптовалютном ускорителе Nvidia P102-100

Изначально в Nvidia заявляли, что сконцентрируются на геймерах, а не на майнинге криптовалют. Однако теперь в компании не исключают, что могут выпустить такие карты для своих AIB-партнеров. Новый Nvidia P102-100 оказался достаточно мощным и эффективно проявил себя в добыче новой валюты, а за охлаждение продукта американской компании отвечает двухслотовый кулер Twin X2. Кроме того, эксперты предполагают наличие радиатора VRM.

Для функционирования Inno3D P102-100 необходимо подключение двух 8-контактных кабелей PCI-E Power. Известно, что максимальное энергопотребление вышеупомянутого ускорителя оценивается в 250 Вт. Пока отсутствуют официальные сведения о том, какой окажется стоимость ускорителя, но эксперты считают, что он обойдется дешевле GeForce GTX 1080 Ti.

Ранее руководство Nvidia успело записать будущий миллиард жителей Земли в геймеры.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 03:00
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