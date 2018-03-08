Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
Культура

Кино в формате 360: образование с полным погружением
Знаете ли вы, что на сайте Московской электронной школы можно найти уже порядка 50 виртуальных образовательных экскурсий и скачать в телефон. К тому же экскурсий необычных - с полным погружением во времени и пространстве.

В феврале в Еврейском музее и центре толерантности открылся кинотеатр виртуальной реальности «Москва – город образования», где уникальная технология 360 была показана широкой аудитории. Состоялась премьера нескольких обучающих фильмов, в том числе «Москва многоконфессиональная». А о том, как делались эти фильмы, посетителям рассказали непосредственные участники – космонавт-испытатель Олег Блинов, оперный певец Евгенией Кунгуров, телеведущий Алексей Бегак.

Алексей Бегак рассказал на премьерном показе, что сам совсем недавно столкнулся с форматом 360. И когда в очках взлетел над Московской соборной мечетью, вцепился в табуретку.

«Дело в том, что это совершенно новая технология, а когда появляется что-то новое, есть вероятность, что что-то предыдущее будет отмирать, как это случилось когда-то с немым кинематографом. Звуковой вытеснил его вовсе не потому, что он лучше – так распорядился рынок. Но вместе с тем цветное кино не вытеснило черно-белое, как и цветная фотография возможно только сделала черно-белую более значимой», – поделился Бегак.

Телеведущий также акцентировал внимание на том, что премьерный показ проходит в стенах одного из самых лучших и самых технологичных музеев страны – Еврейском музее и центре толерантности.

«Этот музей имел смелость показать нам эти уникальные фильмы. Ведь у некоторых людей, занимающихся музейным делом и образованием, существует убеждение, что, имея такой мощный инструмент как 360, люди вообще будут лежать на диване, жевать попкорн и никуда не пойдут. А этот музей не боится конкурентов, потому что любое кино имеет право на существование – 360, игровое, документальное, цветное, черно-белое…» – добавил Алексей.

Космонавт-испытатель Олег Блинов также поделился впечатлениями проекте, который переносит зрителей в совершенно новое пространство – как детей, которые закрывают глаза, когда начинают мечтать.

«Особенность участия в этом новом для меня проекте – то, что во время съемок ты показываешь именно то, чем занимаешься ежедневно в своей работе. В таком кино нет ни капли наигранности, нет и возможности что-то переиграть. В нем только реальная жизнь. Зритель наблюдает за тобой с момента входа в скафандр до момента выхода из него. Видит всю окружающую тебя обстановку в текущий момент времени», – рассказал космонавт.
Кино в формате 360: образование с полным погружением

По его словам, зрителю дается возможность самому попасть в эти декорации и внимательно рассмотреть со всех сторон, что окружает находящихся в кадре героев.

«Когда я впервые увидел такой фильм, было впечатление, что я окунулся в свое детство и в свои мечты о технологиях будущего. Здорово, что у школьников сегодня такая возможность появилась», – добавил Блинов.

Такие образовательные фильмы столичным Департаментом образования уже активно внедряются в программу московских школ, помогая педагогам разнообразить занятия и делать их более интерактивными и эффективными в рамках Московской электронной школы. Пожалуй, это один из немногих и удачных примеров, когда высокие технологии приходят в реальную жизнь со стороны сферы образования. Когда образование шагает не просто в ногу со временем, возможно, в чем-то его опережая и поражая столь короткими сроками от слов и обсуждений представителей разных сфер к реальному и удавшемуся на высочайшем профессиональном уровне образовательному проекту.

Автор: Роман
Вчера, 17:15
Читайте также
Песня ростовчанина о городских пробках набирает
В Челябинской области голый парень дарил женщинам
Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В честь 8 марта башни московского Кремля
Петр Порошенко предсказал России развал после
Руководитель «Нефтегаза» обвинил украинцев в
Синоптики рассказали, какая погода ждет Москву
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили
В Черное море вошел десантный корабль США
Поздравления с 8 марта для женщин 2018: проза,
СМС поздравления с 8 марта короткие
Добавление комментария
Последние новости
09.03, 00:41 ALMA сделал снимок газовой «паутины» в туманности Ориона
09.03, 00:20 Максим Галкин поздравил женщин с 8 марта теплыми словами
08.03, 23:57 Ученые: Космические лучи все сильнее и чаще атакуют
08.03, 23:40 «МегаФон» предоставляет последний шанс бесплатно
08.03, 23:20 Анна Семенович из-за уныния начала употреблять спиртное
08.03, 23:01 Ирина Розанова раскрыла причины своего одиночества
08.03, 22:40 На Xbox One может появиться экшен Hellblade: Senua’s
08.03, 22:20 Порноактриса развелась с 72-летним миллионером из-за его
08.03, 22:01 Уфолог: Пришельцы намерены уничтожить Вашингтон
08.03, 21:42 В Башкирии после столкновения автомобилей два человека
08.03, 21:19 Pininfarina анонсировала выпуск водородного суперкара
08.03, 21:00 Поклонники «Дом-2» определили, сколько у Ольги Орловой
08.03, 20:50 "Царская": Анастасия Волочкова поставила свою свадьбу
08.03, 20:40 Баста представил в честь 8 марта видеоклип на песню
08.03, 20:31 Песня ростовчанина о городских пробках набирает
08.03, 20:20 Ученые: Сокращение потребления сахара поможет быстро
08.03, 20:10 Бренд Xiaomi готовится провести анонс браслета Mi Band 3
08.03, 20:00 Компания Samsung зарегистрировала патент на гибрид
08.03, 19:52 Из-за «Дизельгейта» «АвтоВАЗ» сокращает поставки в Европу
08.03, 19:38 Исследователи нашли инопланетян, которые питаются