Кино в формате 360: образование с полным погружением

В феврале в Еврейском музее и центре толерантности открылся кинотеатр виртуальной реальности «Москва – город образования», где уникальная технология 360 была показана широкой аудитории. Состоялась премьера нескольких обучающих фильмов, в том числе «Москва многоконфессиональная». А о том, как делались эти фильмы, посетителям рассказали непосредственные участники – космонавт-испытатель Олег Блинов, оперный певец Евгенией Кунгуров, телеведущий Алексей Бегак.Алексей Бегак рассказал на премьерном показе, что сам совсем недавно столкнулся с форматом 360. И когда в очках взлетел над Московской соборной мечетью, вцепился в табуретку.«Дело в том, что это совершенно новая технология, а когда появляется что-то новое, есть вероятность, что что-то предыдущее будет отмирать, как это случилось когда-то с немым кинематографом. Звуковой вытеснил его вовсе не потому, что он лучше – так распорядился рынок. Но вместе с тем цветное кино не вытеснило черно-белое, как и цветная фотография возможно только сделала черно-белую более значимой», – поделился Бегак.Телеведущий также акцентировал внимание на том, что премьерный показ проходит в стенах одного из самых лучших и самых технологичных музеев страны – Еврейском музее и центре толерантности.«Этот музей имел смелость показать нам эти уникальные фильмы. Ведь у некоторых людей, занимающихся музейным делом и образованием, существует убеждение, что, имея такой мощный инструмент как 360, люди вообще будут лежать на диване, жевать попкорн и никуда не пойдут. А этот музей не боится конкурентов, потому что любое кино имеет право на существование – 360, игровое, документальное, цветное, черно-белое…» – добавил Алексей.Космонавт-испытатель Олег Блинов также поделился впечатлениями проекте, который переносит зрителей в совершенно новое пространство – как детей, которые закрывают глаза, когда начинают мечтать.«Особенность участия в этом новом для меня проекте – то, что во время съемок ты показываешь именно то, чем занимаешься ежедневно в своей работе. В таком кино нет ни капли наигранности, нет и возможности что-то переиграть. В нем только реальная жизнь. Зритель наблюдает за тобой с момента входа в скафандр до момента выхода из него. Видит всю окружающую тебя обстановку в текущий момент времени», – рассказал космонавт.По его словам, зрителю дается возможность самому попасть в эти декорации и внимательно рассмотреть со всех сторон, что окружает находящихся в кадре героев.«Когда я впервые увидел такой фильм, было впечатление, что я окунулся в свое детство и в свои мечты о технологиях будущего. Здорово, что у школьников сегодня такая возможность появилась», – добавил Блинов.Такие образовательные фильмы столичным Департаментом образования уже активно внедряются в программу московских школ, помогая педагогам разнообразить занятия и делать их более интерактивными и эффективными в рамках Московской электронной школы. Пожалуй, это один из немногих и удачных примеров, когда высокие технологии приходят в реальную жизнь со стороны сферы образования. Когда образование шагает не просто в ногу со временем, возможно, в чем-то его опережая и поражая столь короткими сроками от слов и обсуждений представителей разных сфер к реальному и удавшемуся на высочайшем профессиональном уровне образовательному проекту.