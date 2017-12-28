На торгах в четверг биткоин снизился до $14,5 тысяч
В ходе торгов, проходящих в четверг, 28 декабря, стоимость биткоина продемонстрировала снижение до 14,5 тысяч долларов. Соответствующие сведения предоставлены порталом CoinMarketCap.
Согласно отчетам экспертов, в четверг утром среднее сокращение стоимости биткоина составило 10,4%. В рамках торгов на бирже Bitfinex вышеупомянутая криптовалюта продавалась по цене, успевшей снизиться на 13%, а на GDAX за биткоин просят на 6,3% меньше. При этом профильный портал Coindesk информирует о снижении цены криптовалюты на 6,5%. Фактически, после роста до 16 тысяч долларов показатель снова стремительными темпами опустился, составляя 14,5 тысяч.
Одновременно с этим рост отмечается в случае с валютой Ripple, чья стоимость выросла на 8%, пока такие криптовалюты, как Ethereum и Bitcoin Cash, напротив демонстрируют относительно небольшое падение.
Ранее Герман Клименко призвал жителей России не удивляться тому, что курс биткоина постоянно меняется от меньшего значения к большему и наоборот.
Согласно отчетам экспертов, в четверг утром среднее сокращение стоимости биткоина составило 10,4%. В рамках торгов на бирже Bitfinex вышеупомянутая криптовалюта продавалась по цене, успевшей снизиться на 13%, а на GDAX за биткоин просят на 6,3% меньше. При этом профильный портал Coindesk информирует о снижении цены криптовалюты на 6,5%. Фактически, после роста до 16 тысяч долларов показатель снова стремительными темпами опустился, составляя 14,5 тысяч.
Одновременно с этим рост отмечается в случае с валютой Ripple, чья стоимость выросла на 8%, пока такие криптовалюты, как Ethereum и Bitcoin Cash, напротив демонстрируют относительно небольшое падение.
Ранее Герман Клименко призвал жителей России не удивляться тому, что курс биткоина постоянно меняется от меньшего значения к большему и наоборот.
Автор: Марина Вебер