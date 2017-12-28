Певица Нюша похвасталась блестящим платьем с глубоким декольте
Певица Нюша похвасталась перед поклонниками блестящим платьем с достаточно глубоким декольте. Соответствующее видео отечественная исполнительница разместила в своем официальном Instagram.
На странице в соцсети Нюша поделилась с фанатами коротким видео, где она демонстрирует фолловерам яркое платье, которое интересно переливается на свету. По словам исполнительницы, очень важно выбрать правильный наряд для новогодней ночи, и она уже определилась, что наденет для предстоящего события.
Поклонники Нюши обратили внимание на то, что платье отличается внушительной зоной декольте, благодаря которой открывается вид на пышный бюст отечественной певицы, выглядывающий из наряда. Публика отметила, что артистке платье к лицу, и она в нем выглядит настоящей красоткой. Просмотреть видео за короткий срок успели более 20 тысяч фолловеров, оставивших под записью десятки отзывов.
Ранее, как информировали "Актуальные новости", певица Нюша поделилась со своими поклонниками полезными фитнес-советами.
На странице в соцсети Нюша поделилась с фанатами коротким видео, где она демонстрирует фолловерам яркое платье, которое интересно переливается на свету. По словам исполнительницы, очень важно выбрать правильный наряд для новогодней ночи, и она уже определилась, что наденет для предстоящего события.
Поклонники Нюши обратили внимание на то, что платье отличается внушительной зоной декольте, благодаря которой открывается вид на пышный бюст отечественной певицы, выглядывающий из наряда. Публика отметила, что артистке платье к лицу, и она в нем выглядит настоящей красоткой. Просмотреть видео за короткий срок успели более 20 тысяч фолловеров, оставивших под записью десятки отзывов.
Ранее, как информировали "Актуальные новости", певица Нюша поделилась со своими поклонниками полезными фитнес-советами.
Автор: Марина Вебер