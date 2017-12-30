Евгения Феофилактова удивила поклонников сексуальным платьем
Евгения Феофилактова удивила поклонников сексуальным красным платьем. Звезда «Дома-2» обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в ярком наряде перед зеркалом.
«Я пропала из социальных сетей из-за того, что занимаюсь подготовкой к Новому году. Ко мне приехали родственники, поэтому провожу много времени с ними. Сейчас поедем в магазин для того, чтобы накупить продуктов к новогоднему столу. Кроме того, приобрела себе красное платье, хотя оно и не подходит для встречи года Собаки», - написала Феофилактова под снимком.
Поклонники отметили, что звезда отлично подобрала наряд, который подчеркивает ее стройную фигуру. Публикация за считанные минуты собрала более 7 тысяч лайков.
«Я пропала из социальных сетей из-за того, что занимаюсь подготовкой к Новому году. Ко мне приехали родственники, поэтому провожу много времени с ними. Сейчас поедем в магазин для того, чтобы накупить продуктов к новогоднему столу. Кроме того, приобрела себе красное платье, хотя оно и не подходит для встречи года Собаки», - написала Феофилактова под снимком.
Поклонники отметили, что звезда отлично подобрала наряд, который подчеркивает ее стройную фигуру. Публикация за считанные минуты собрала более 7 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем