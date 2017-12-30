Ургант с Николаевым и Дудем сделали пародию на «Розовое вино» в русской бане
Иван Ургант вместе с Игорем Николаевым и Юрием Дудем записали пародию на песню «Розовое вино» в русской бане. Видеоролик опубликован на главном YouTube-канале телевизионной передачи «Вечерний Ургант».
Команда «Вечернего Урганта» придумала кавер-версию на популярную песню музыкантов стиля хип-хоп Элджея и Feduk «Розовое вино». Сюжет клипа заключается в воспевании Иваном Ургантом, Александром Гудковым и Feduk всех положительных сторон сауны. Между делом артисты находятся в поисках своего четвертого товарища Игоря Николаева, который засел в парильном помещении с кружкой холодного пива. Невзирая на все предостережения об опасности влияния алкоголя в сочетании с высокой температурой, Николаев сердечно просит не мешать его блаженству, а после некоторого времени он теряет сознание. Следом звучит вопросительная реплика «Кто будет дуть?», и тут же появляется Юрий Дудь, который начинает делать «пострадавшему» искусственное дыхание, при этом жалуясь на усы лежащего «без сознания» Игоря Николаева.
После того, как звезда эстрады 90-х обращается к Feduk с запросом, чтобы ему спели что-нибудь душевное, все начинают петь композицию Николаева «Малиновое вино». Клип и сама песня получили одобрение среди большой части аудитории. На данный момент «Розовое вино» — лидирующий трек по количеству воспроизведений по версии соцсети «ВКонтакте». Популярная песня удостоилась первой музыкальной премии социальной сети — VK Music Awards.
Команда «Вечернего Урганта» придумала кавер-версию на популярную песню музыкантов стиля хип-хоп Элджея и Feduk «Розовое вино». Сюжет клипа заключается в воспевании Иваном Ургантом, Александром Гудковым и Feduk всех положительных сторон сауны. Между делом артисты находятся в поисках своего четвертого товарища Игоря Николаева, который засел в парильном помещении с кружкой холодного пива. Невзирая на все предостережения об опасности влияния алкоголя в сочетании с высокой температурой, Николаев сердечно просит не мешать его блаженству, а после некоторого времени он теряет сознание. Следом звучит вопросительная реплика «Кто будет дуть?», и тут же появляется Юрий Дудь, который начинает делать «пострадавшему» искусственное дыхание, при этом жалуясь на усы лежащего «без сознания» Игоря Николаева.
После того, как звезда эстрады 90-х обращается к Feduk с запросом, чтобы ему спели что-нибудь душевное, все начинают петь композицию Николаева «Малиновое вино». Клип и сама песня получили одобрение среди большой части аудитории. На данный момент «Розовое вино» — лидирующий трек по количеству воспроизведений по версии соцсети «ВКонтакте». Популярная песня удостоилась первой музыкальной премии социальной сети — VK Music Awards.
Автор: Дягилев Михаил