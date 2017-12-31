СМИ: Фёдор Добронравов наконец-то дождался внука от младшего сына
Известный актёр и народный артист РФ Фёдор Добронравов наконец-то дождался появления на свет внука от своего младшего сына. Данную информацию обнародовали СМИ, ссылаясь на близкое окружение поженившихся 24 декабря текущего года Ивана и Анны Добронравовых.
Молодожёны не афишируют свою частную жизнь, оба имеют закрытые аккаунты в Instagram. О пополнении в их семействе стало известно от друзей младшего сына Фёдора Добронравова, которые поздравили новобрачных с днём бракосочетания и рассказали о рождении у них ребёнка. Сама свадьба была выдержана в традиционном стиле, гостями стали лишь самые близкие Ивана и Анны Добронравовых.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о запрете трансляции на территории Украины телесериала «Сваты», одну из главных ролей в котором исполнил Фёдор Добронравов.
Молодожёны не афишируют свою частную жизнь, оба имеют закрытые аккаунты в Instagram. О пополнении в их семействе стало известно от друзей младшего сына Фёдора Добронравова, которые поздравили новобрачных с днём бракосочетания и рассказали о рождении у них ребёнка. Сама свадьба была выдержана в традиционном стиле, гостями стали лишь самые близкие Ивана и Анны Добронравовых.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о запрете трансляции на территории Украины телесериала «Сваты», одну из главных ролей в котором исполнил Фёдор Добронравов.
Автор: Воробьева Алина