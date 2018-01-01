"Дом-2": Лиза Триандафилиди шокировала пользователей соцсетей откровенным снимком
В Сети появился откровенный снимок Лизы Триандафилиди со своим бойфрендом, сделанный в салоне автомобиля. Пользователи соцсетей раскритиковали звезду "Дома-2" за выставленные напоказ интимные части тела.
На нашумевшей фотографии Лиза Триандафилиди в откровенном наряде позирует рядом со своим другом на заднем сидении автомобиля. Подписчики пристыдили звезду за вульгарность, призвали вспомнить, что она молодая мама и подает дурной пример. Сама же девушка, похоже, не особенно тревожится по этому поводу.
На нашумевшей фотографии Лиза Триандафилиди в откровенном наряде позирует рядом со своим другом на заднем сидении автомобиля. Подписчики пристыдили звезду за вульгарность, призвали вспомнить, что она молодая мама и подает дурной пример. Сама же девушка, похоже, не особенно тревожится по этому поводу.
Автор: Артемов Сергей