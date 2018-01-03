Голую модель plus-size назвали «грудой жира» из-за пародии на Джиджи Хадид
Диана Сирокай, венгерская модель plus-size, сделал фото в позе, ставшей копией кадра с Джиджи Хадид. Снимок сделан в черно-белом исполнении и опубликован на странице модели в Instagram. Пользователи встретили новинку негативно и назвали Сирокай «грудой жира».
На фото венгерская модель показана полностью раздетой, но поза даёт возможность скрыть интимные зоны. Помимо этого, она выпустила кадр в купальнике, скопировав Ким Кардашьян.
Пользователи по большей части критически отнесись к посту в соцсети. Один из читателей заявил, что пропускает страницы подобных девушек, поскольку считает их действия пропагандой нездорового образа жизни. Другой недовольный комментатор отметил, что подобная «груда жира смешна». При этом нашлись и положительные отзывы. В качестве аргумента один из поклонников Дианы Сирокай заявил, что подобные формы лучше в сравнении с «анорексичками».
На фото венгерская модель показана полностью раздетой, но поза даёт возможность скрыть интимные зоны. Помимо этого, она выпустила кадр в купальнике, скопировав Ким Кардашьян.
Пользователи по большей части критически отнесись к посту в соцсети. Один из читателей заявил, что пропускает страницы подобных девушек, поскольку считает их действия пропагандой нездорового образа жизни. Другой недовольный комментатор отметил, что подобная «груда жира смешна». При этом нашлись и положительные отзывы. В качестве аргумента один из поклонников Дианы Сирокай заявил, что подобные формы лучше в сравнении с «анорексичками».
Автор: Валерий Антонов