Виктория Боня рассказала о любви к творчеству Марко Энтони
Виктория Боня рассказала о любви к творчеству музыканта Марко Энтони. Соответствующую запись телеведущая сделала в соцсети Instagram.
Боня показала фанатам видеоролик, на котором под мелодичную песню кружится и пританцовывает на огромном зеленом участке, расположенном перед шикарной виллой. В комментарии к посту ведущая рассказала, что обожает песню "Ahora Quien", вошедшую в альбом "Amar Sin Mentiras". Именно благодаря своей любви к Энтони ей удалось выучить испанский язык.
В комментариях фанаты рассказали Боне о своих любимых португальских и испанских песнях. Не обошлось и без негативных комментариев, адресованных внешности и фигуре теледивы.
Ранее Боня показала нового бойфренда.
Боня показала фанатам видеоролик, на котором под мелодичную песню кружится и пританцовывает на огромном зеленом участке, расположенном перед шикарной виллой. В комментарии к посту ведущая рассказала, что обожает песню "Ahora Quien", вошедшую в альбом "Amar Sin Mentiras". Именно благодаря своей любви к Энтони ей удалось выучить испанский язык.
В комментариях фанаты рассказали Боне о своих любимых португальских и испанских песнях. Не обошлось и без негативных комментариев, адресованных внешности и фигуре теледивы.
Ранее Боня показала нового бойфренда.
Автор: Джанабилова Татьяна П