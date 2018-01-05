Муж Дарьи Пынзарь пренебрежительно относится к рациону питания супруги
Подписчики известной телеведущей Дарьи Пынзарь в сети Instagram осудили ее мужа за пренебрежительное отношение к рациону питания супруги. Волну негодования вызвало фото, опубликованное экс-участницей проекта «Дом-2», на котором был изображен не самый здоровый завтрак звездной пары в аэропорту.
Недавно в социальной сети Instagram Дарья Пынзарь разместила снимок из кафетерия в аэропорту. Известная телеведущая и ее муж мило улыбаются в камеру, а рядом со звездой стоит тарелка с гречневой кашей и сосиской. Поклонники знаменитости молниеносно отреагировали на новый пост. В сети появилось несколько сотен комментариев, в которых пользователи не стеснялись сыпать обвинениями в сторону звездного супруга – Сергея Пынзаря. Фолловеры Дарьи Пынзарь искренне удивлялись, как любимый человек может позволять ей есть всухомятку, зная о склонности жены к полноте.
Совсем недавно стало известно, что знаменитая телеведущая отправляется в Рим, чтобы отметить там свой день рождения и Рождество. Подписчики звезды с нетерпением ждут новых фотографий с «римских каникул» четы Пынзарь.
Недавно в социальной сети Instagram Дарья Пынзарь разместила снимок из кафетерия в аэропорту. Известная телеведущая и ее муж мило улыбаются в камеру, а рядом со звездой стоит тарелка с гречневой кашей и сосиской. Поклонники знаменитости молниеносно отреагировали на новый пост. В сети появилось несколько сотен комментариев, в которых пользователи не стеснялись сыпать обвинениями в сторону звездного супруга – Сергея Пынзаря. Фолловеры Дарьи Пынзарь искренне удивлялись, как любимый человек может позволять ей есть всухомятку, зная о склонности жены к полноте.
Совсем недавно стало известно, что знаменитая телеведущая отправляется в Рим, чтобы отметить там свой день рождения и Рождество. Подписчики звезды с нетерпением ждут новых фотографий с «римских каникул» четы Пынзарь.
Автор: Харченко Анна