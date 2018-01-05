Сергей Безруков показал поклонникам подросшую дочь
Сергей Безруков показал поклонникам свою дочь, разместив соответствующий пост в соцсети Instagram. Как заметили фолловеры страницы, за последнее время юная Мария успела вырасти.
На своей странице в соцсети Сергей Безруков разместил фото, где изображена его совместная с Анной Матисон дочь. Лицо девочки актер показывать не стал, поэтому ребенок сидит спиной к объективу камеры, прямо на ступеньках, и смотрит в застывшую наверху собаку. В описании снимка деятель культуры поздравил своих подписчиком с наступающим Рождеством, пожелав им счастья, добра и удачи. “Искренне Ваш Сергей Безруков”, — завершил свое обращение артист.
Поклонники поблагодарили кумира за поздравления, озвучив и свои ответные пожелания. Также многие отметили, что фото получилось очень необычным и милым. Запись на странице Сергей Безрукова успела собрать более 10 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.
Актер уже недавно показывал фолловерам свою маленькую дочь, позирующую возле елки, но и тогда лицо девочки оказалось скрыто от посторонних взглядов.
На своей странице в соцсети Сергей Безруков разместил фото, где изображена его совместная с Анной Матисон дочь. Лицо девочки актер показывать не стал, поэтому ребенок сидит спиной к объективу камеры, прямо на ступеньках, и смотрит в застывшую наверху собаку. В описании снимка деятель культуры поздравил своих подписчиком с наступающим Рождеством, пожелав им счастья, добра и удачи. “Искренне Ваш Сергей Безруков”, — завершил свое обращение артист.
Поклонники поблагодарили кумира за поздравления, озвучив и свои ответные пожелания. Также многие отметили, что фото получилось очень необычным и милым. Запись на странице Сергей Безрукова успела собрать более 10 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.
Актер уже недавно показывал фолловерам свою маленькую дочь, позирующую возле елки, но и тогда лицо девочки оказалось скрыто от посторонних взглядов.
Автор: Марина Вебер