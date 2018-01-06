Над Кипром обнаружен НЛО треугольной формы
Над Кипром был замечен НЛО треугольной формы. По информации от очевидцев, странный объект был запечатлен над Никосией 2 января.
Очевидец, заснявший странный объект, рассказал, что он приехал на побережье для того, чтобы понаблюдать за парадом воздушных фонариков. В один момент среди многочисленных огней в небе появился более крупный объект с четкой траекторией движения. Он светился ярким светом, что привлекло внимание других прохожих.
«Это происходило на парковке рядом с детским карусельным парком в Никосии. После того, как воздушные фонарики начали падать, один из них остался в воздухе и начал приближаться к побережью. Спустя несколько минут его размер стал настолько большим, что можно было разглядеть сигнальные огни на обшивке космического корабля. Объект явно имел инопланетное происхождение, так как выделял яркий красный свет и двигался с огромной скоростью», - рассказал очевидец.
Известный американский уфолог Скотт Уоринг также прокомментировал обнародованное видео. По его словам, подобные объекты и ранее были замечены в небе над США и Азией, однако NASA не придало инцидентам никакого внимания.
Очевидец, заснявший странный объект, рассказал, что он приехал на побережье для того, чтобы понаблюдать за парадом воздушных фонариков. В один момент среди многочисленных огней в небе появился более крупный объект с четкой траекторией движения. Он светился ярким светом, что привлекло внимание других прохожих.
«Это происходило на парковке рядом с детским карусельным парком в Никосии. После того, как воздушные фонарики начали падать, один из них остался в воздухе и начал приближаться к побережью. Спустя несколько минут его размер стал настолько большим, что можно было разглядеть сигнальные огни на обшивке космического корабля. Объект явно имел инопланетное происхождение, так как выделял яркий красный свет и двигался с огромной скоростью», - рассказал очевидец.
Известный американский уфолог Скотт Уоринг также прокомментировал обнародованное видео. По его словам, подобные объекты и ранее были замечены в небе над США и Азией, однако NASA не придало инцидентам никакого внимания.
Автор: Махов Артем