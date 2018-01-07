Viza заблокировала предоплаченные биткоин-карты в рамках борьбы с нарушениями правил
Предоплаченные биткоин-карты нескольких тысяч владельцев биткоинов отключены, на 5 января был заморожен ряд основных карт. Они позволяли осуществлять транзакции и обналичивать деньги в банкоматах при использовании виртуальных криптовалют.
Компании Cryptopay, BitPay и Bitwala официально сообщили, что действие их карт, выпущенных ранее, приостановлены. Речь идёт об отработке обратной операции - возврате средств пользователям. Особо отмечено, что все карты ранее позволяли совершать транзакции в фиатных валютах при активном использовании биткоин- или эфириум-кошельков. Указывается, что основная часть биткоин-карт управляется WaveCrest. Данные продукты могли применяться в банкоматах London Block Exchange наряду с её продуктом DragonCard, выпущенного в ноябре 2017 года.
Из-за запрета пострадал поставщик Bitcoin Card Bitpay. Он сообщил своим клиентам что сейчас обсуждается вопрос выпуска биткоин-карт с другими эмитентами. Это позволит осуществлять обслуживание в Европе и за её территориальными пределами. Ранее масмедиа сообщили, что биткоин начал 2018 год с падения курса.
Компании Cryptopay, BitPay и Bitwala официально сообщили, что действие их карт, выпущенных ранее, приостановлены. Речь идёт об отработке обратной операции - возврате средств пользователям. Особо отмечено, что все карты ранее позволяли совершать транзакции в фиатных валютах при активном использовании биткоин- или эфириум-кошельков. Указывается, что основная часть биткоин-карт управляется WaveCrest. Данные продукты могли применяться в банкоматах London Block Exchange наряду с её продуктом DragonCard, выпущенного в ноябре 2017 года.
Из-за запрета пострадал поставщик Bitcoin Card Bitpay. Он сообщил своим клиентам что сейчас обсуждается вопрос выпуска биткоин-карт с другими эмитентами. Это позволит осуществлять обслуживание в Европе и за её территориальными пределами. Ранее масмедиа сообщили, что биткоин начал 2018 год с падения курса.
Автор: Семен Зайцев