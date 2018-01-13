"Девушка с бровями" из Якутии опозорилась в прямом эфире
Анжелика Протодьяконова вышла в прямой эфир популярной сети Instagram, находясь в уборной. «Девушки с бровями» из Якутии явно находилась в алкогольном опьянении.
Многочисленные фолловеры «девушки с бровями», как её называют, смирились с подобным шокирующим поведением. Но не в этот раз. В ответ на свой недостойный выход в прямой эфир девушку засыпали критикой и пристыдили. Анжелика снимала себя в помещении туалета и была сильно пьяна.
Также негативной славы черпнула и другая звезда. На фото со своим фанатом она показала непристойную фигуру пальцами руки.
Многочисленные фолловеры «девушки с бровями», как её называют, смирились с подобным шокирующим поведением. Но не в этот раз. В ответ на свой недостойный выход в прямой эфир девушку засыпали критикой и пристыдили. Анжелика снимала себя в помещении туалета и была сильно пьяна.
Также негативной славы черпнула и другая звезда. На фото со своим фанатом она показала непристойную фигуру пальцами руки.
Автор: Страхова Дарья