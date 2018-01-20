"Человек-синтол" начал перевоплощение с удаления бровей
Кирилл Терёшин сделал первые изменения своей внешности. Начал парень с удаления бровей, покраски волос и необычного макияжа. В дальнейших планах у фрика кардинальное перевоплощение.
Как и грозился, Кирилл Терёшин, известный как «человек-синтол» или «руки-базуки», начал менять свою внешность. Первой трансформацией стало удаление бровей, теперь на их месте татуаж красного цвета. Также изменениям подверглись волосы нашумевшего блогера, теперь прическа у юноши в ярких тонах: желтом, голубом и розовом. Дополнением новому образу стали губы черного цвета и макияж глаз в стиле Smoky eyes.
Цель блогера - перевоплотиться кардинально, чтоб никто его не узнал. А также фрик надеется, что он будет таким единственным, по крайней мере, в России.
Стоит напомнить, что Кирилл Терёшин получил известность после того, как закачал в свои руки синтол. От постоянных «вливаний» синтетического материала его бицепсы стали огромными, и их прозвали базуками. Знаменитый видеоблогер даже принимал участие в одном из эфиров «Пусть говорят» у Андрея Малахова.
Как и грозился, Кирилл Терёшин, известный как «человек-синтол» или «руки-базуки», начал менять свою внешность. Первой трансформацией стало удаление бровей, теперь на их месте татуаж красного цвета. Также изменениям подверглись волосы нашумевшего блогера, теперь прическа у юноши в ярких тонах: желтом, голубом и розовом. Дополнением новому образу стали губы черного цвета и макияж глаз в стиле Smoky eyes.
Цель блогера - перевоплотиться кардинально, чтоб никто его не узнал. А также фрик надеется, что он будет таким единственным, по крайней мере, в России.
Стоит напомнить, что Кирилл Терёшин получил известность после того, как закачал в свои руки синтол. От постоянных «вливаний» синтетического материала его бицепсы стали огромными, и их прозвали базуками. Знаменитый видеоблогер даже принимал участие в одном из эфиров «Пусть говорят» у Андрея Малахова.
Автор: Страхова Дарья