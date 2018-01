Vivo X20 Plus со сканером на экране дебютирует в Китае 24 января

В сообщении о готовящейся презентации нет данных о цене смартфона и технических характеристиках, но старые утечки указывают на сходство с простым X20 Plus. В Vinco X20 Plus в экранной версии отпечатка пальца будет отображаться прозрачный сенсорный датчик Clear ID 9500 от Synaptics. Сканер разместится между стеклянной панелью и OLED-экраном. Помимо разблокировки X20 Plus примерно за 0,6 или 0,7 секунды, устройство может использоваться для аутентификации платежей.Vivo X20 Plus с 6,43-дюймовым OLED-экраном сможет поддерживать разрешение FHD +. Чипсет Snapdragon 660 вместе с 4 ГБ ОЗУ и батареей на 3800 мАч разместятся внутри телефона. Девайс работает на базе ОС Android 7.1.2 Nougat.