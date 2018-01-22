Эксперты: Крымский мост выдержит девятибалльное землетрясение
Эксперты считают, что Крымский мост сможет выдержать даже землетрясение в 9 баллов. Этому будут способствовать установленные под пролетами конструкции антисейсмические устройства.
По имеющимся данным, специалисты на автодорожной части моста монтируют шок-трансмиттеры. Во время подземных толчков эти устройство будет срабатывать, и распределять по опорам сейсмическую нагрузку. Об этом сообщил Игорь Колюшев, технический директор «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург».
В общей сложности на автодорожной части Крымского моста будет установлено свыше 760 таких устройств.
По имеющимся данным, специалисты на автодорожной части моста монтируют шок-трансмиттеры. Во время подземных толчков эти устройство будет срабатывать, и распределять по опорам сейсмическую нагрузку. Об этом сообщил Игорь Колюшев, технический директор «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург».
В общей сложности на автодорожной части Крымского моста будет установлено свыше 760 таких устройств.
Автор: Валерия Орлова