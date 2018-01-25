Биткоин показывает рост на торгах
Самая популярная в мире валюта биткоин в четверг на торгах показывает рост. Сейчас криптовалюту можно купить за 11 тысяч долларов, при этом трейдеры неустанно следят о регулировании рынка.
Портал CoinMarketCap проинформировал, что в 9:24 по московским часам биткоин подорожал на 7,15% - до 11 630 долларов США. Тем временем на бирже Bitfinex его цена выросла на 8,52%, на GDAX на 8,3%.
Другие популярные криптовалюты не отстают и так же, как и биткоин, демонстрируют рост. К примеру, Ethereum прибавила в цене 10,95% (до 1,1 тысяч долларов), а Bitcoin Cash дорожает на 5,15%, до 1,7 тысячи долларов. Эксперт говорят, что основное внимание инвесторов сейчас обращено на вопрос о регулировании рынка. Трейдеры не спускают глаз с Южной Кореи, где, по неофициальным данным, с 30 января запретят анонимный криптотрейдинг. По слухам, теперь каждый, желающий торговать, будет обязан идентифицировать себя при помощи банковского счета, а страницы, принадлежащие иностранцам и несовершеннолетним гражданам, заблокируют.
Портал CoinMarketCap проинформировал, что в 9:24 по московским часам биткоин подорожал на 7,15% - до 11 630 долларов США. Тем временем на бирже Bitfinex его цена выросла на 8,52%, на GDAX на 8,3%.
Другие популярные криптовалюты не отстают и так же, как и биткоин, демонстрируют рост. К примеру, Ethereum прибавила в цене 10,95% (до 1,1 тысяч долларов), а Bitcoin Cash дорожает на 5,15%, до 1,7 тысячи долларов. Эксперт говорят, что основное внимание инвесторов сейчас обращено на вопрос о регулировании рынка. Трейдеры не спускают глаз с Южной Кореи, где, по неофициальным данным, с 30 января запретят анонимный криптотрейдинг. По слухам, теперь каждый, желающий торговать, будет обязан идентифицировать себя при помощи банковского счета, а страницы, принадлежащие иностранцам и несовершеннолетним гражданам, заблокируют.
Автор: Вера Антонова