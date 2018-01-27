Железную дорогу в Крым полностью электрифицируют
Железная дорога в Крым, которая проходит по мосту через Керченский пролив, будет полностью электрифицирована. Это решение предложили в Министерстве транспорта и поддержали в правительстве.
Первые этап предполагает электрификацию ветки железной дороги по Крымскому мосте до станции Багерово, что под Керчью. Общая длина путей – 45 километров. Работы будут проводиться вместе со строительством железнодорожной части моста. В будущем власти собираются подать электричество на дороге, которая ведет из Керчи в Джанкой, при этом на Таманском полуострове пути уже электрифицированы.
Максим Соколов, занимающий пост главы Министерства транспорта, сообщил, что уже на данный момент удалось решить вопрос об электрификации, не допустив бросовых затрат на создании отдельной инфраструктуры на станции Тамань – Пассажирская.
Первые этап предполагает электрификацию ветки железной дороги по Крымскому мосте до станции Багерово, что под Керчью. Общая длина путей – 45 километров. Работы будут проводиться вместе со строительством железнодорожной части моста. В будущем власти собираются подать электричество на дороге, которая ведет из Керчи в Джанкой, при этом на Таманском полуострове пути уже электрифицированы.
Максим Соколов, занимающий пост главы Министерства транспорта, сообщил, что уже на данный момент удалось решить вопрос об электрификации, не допустив бросовых затрат на создании отдельной инфраструктуры на станции Тамань – Пассажирская.
Автор: Вера Антонова